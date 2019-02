Polizei Hagen

POL-HA: Heckscheibe eingeschlagen, Umhängetasche entwendet

Hagen (ots)

Am Donnerstag stellte eine 40-jährige Frau ihren KIA um 16.45 Uhr an der Straße Zur Hünenforte, Einmündung Weißensteinstraße, ab. Bei ihrer Rückkehr um 17.15 Uhr bemerkte sie, dass die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen war. Dem bislang unbekannten Auto-Aufbrecher gelang es auf diese Weise, in den Kofferraum zu greifen und eine Umhängetasche mit persönlichen Papieren der Geschädigten zu entwenden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

