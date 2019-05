Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Fre.) In der Zeit vom 24.05.2019, 11:00 - 11:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Verursacherfahrzeug ggf. auch ein Fußgänger mit Einkaufswagen den vor den Lebensmittelgeschäften an der Anschrift Moorberg geparkten PKW Misubishi eines 78-Jährigen aus Sarstedt. Schadenshöhe: ca. 1500,-Euro Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066-9850.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell