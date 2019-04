Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemitteilung der Polizei Daun vom 09.04.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Polizei sucht Autofahrer

Ort: Daun, Kreisverkehr B 257/L 46

Zeit: 07.04.2019, 15.40 Uhr

Ein Verkehrsteilnehmer zeigte bei der Polizei an, dass er am Sonntag, dem 07.04.2019, gegen 15.40 Uhr auf der Umgehungstraße Daun, im Verkehrskreisel B 257 / L 46 gefährdet worden sei. Ein silberfarbener BMW soll mit überhöhter Geschwindigkeit quer stehend durch den Kreisel auf den Anzeigenerstatter zu gedriftet sein. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, 06592-96260

Ereignis: Unbekannte beschädigen Grabstätte

Ort: Steiningen, Friedhof

Zeit: Anzeige am 08.04.2019

Eine Familienangehörige zeigt die wiederkehrenden Beschädigungen einer Grabstätte auf dem Friedhof Steiningen an. Laut ihren Angaben wurde das Grab des verstorbenen Vaters seit dem Jahr 2015 oftmals durch Vandalismus in Mitleidenschaft gezogen. Zuletzt wurde der Grabstein mit Farbe beschmiert und Ecken aus dem Stein geschlagen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten bzw. Täter geben können, wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260

Ereignis: Einbruch in Gaststätte

Ort: Schalkenmehren

Zeit: 07.04.2019, 23.30 Uhr bis 08.04.2019, 09.45 Uhr

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Montag das Küchenfenster eines Dorfgasthofes in Schalkenmehren auf und gelangten somit in die Räumlichkeiten des Betriebes. Hier wurden diverse Schränke und Schubladen geöffnet. Ein weiteres Fenster wurde geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen mussten die Täter aber ohne Beute abziehen. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-06260

Ereignis: Motorradfahrerin bei Sturz leicht verletzt

Ort: Daun, L 68

Zeit: 08.04.2019, 20.05 Uhr

Eine 16 Jährige aus dem Kreis Wittlich befuhr die L 68 von Daun in Richtung Mehren. Nach einer Linkskurve kam die junge Zweiradfahrerin auf der nassen Fahrbahn zu Fall und rutschte unter die Leitplanke. Die Jugendliche wurde dabei leicht verletzt, am Motorrad entstand Sachschaden. Im Einsatz waren neben den Helfern des DRK auch ein Notarzt und Einsatzkräfte der Dauner Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell