Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Meerfeld (ots)

Am 08.04.2019 befuhren gegen 11 Uhr zwei Fahrzeuge die K10 zwischen Meerfeld und Manderscheid in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve kam der von Meerfeld kommende blaue Lieferwagen, vermutlich Sprinter, von seinem Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn ab. Dadurch musste der von Manderscheid kommende weiße Opel Corsa nach rechts ausweichen und touchierte dabei die Leitplanke. Der hierdurch an der rechten Fahrzeugseite entstandene Schaden am Opel Corsa beträgt ca. 1500 EUR. Der Fahrer des Lieferwagens ist flüchtete von der Unfallstelle.

