Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Einfamilienhauses

Maring (ots)

Am Montag, 08.04.2019, kam es gg. 12:05 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Ortschaft Maring. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass das Feuer aus bisher unbekannter Ursache im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses ausgebrochen und von dort aus auf das Haus übergriffen ist. Hierbei wurde der Dachstuhl des Anwesens stark in Mitleidenschaft zogen. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Wittlich hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz befanden sich Einsatzkräfte des DRK, der Feuerwehren, Maring, Noviand, Kues, Mülheim, eine Streife der Kriminalpolizei und eine Streife der Polizei Bernkastel.

