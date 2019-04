Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Gartenmöbel

Landscheid (ots)

In der Nacht von Freitag, 05.04.2019 auf Samstag, 06.04.2019 wurde in Landscheid vor einem Anwesen in der Maarstraße eine Rattan Gartenmöbelgarnitur bestehend aus einem Zweisitzer, zwei Sesseln und einem Tisch mit Glasplatte entwendet. Zum Abtransport dürfte ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein.

