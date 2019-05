Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Fre.) Am 24.05.19, 12:20 Uhr, beschädigte ein 58-Jähriger aus Sarstedt mit seinem PKW Renault, den geparkten PKW Audi auf einem Kundenparkplatz in der Voss Straße. Obwohl der 45-Jährige Nordstemmer Fahrzeughalter des PKW Audi um polizeiliche Unfallaufnahme bat, entfernte sich der 58-Jährige von der Unfallstelle. Der Verursacher konnte später in einer Sarstedter Gartenkolonie ausfindig und angetroffen werden. Da Atemalkohol festgestellt wurde, führten die Beamten einen Alco-Test durch. Dieser ergab einen Wert von 1,77 Promille, ein weiterer Test einen Wert von 2,31 Promille. Zwei Blutproben wurden angeordnet und dem dem 58-Jährigen entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Sarstedter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell