Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

Alfeld/Duingen In der Nacht von Freitag, 24.05.2019 zum Samstag, 25.05.2019, ereignete sich auf der Kreisstraße 409 zwischen Hoyershausen und Lübbrechtsen ein Verkehrsunfall. Etwa gegen 01.00 Uhr befuhr ein 36-jähriger Duinger mit seinem PKW die Kreisstraße in Rtg. Hoyershausen. Da er durch das Klingeln seines Mobiltelefones abgelenkt wurde, geriet er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenbaum. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Duinger unter Alkoholeinfluss stand. Zudem bestand für sein Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr. Für das zu erwartende Strafverfahren wurde dem 36-jährigen eine Blutprobe entnommen. Weiter erwartet den 36-jährigen, der bei dem Verkehrsunfall nur leicht verletzt wurde, der Entzug seiner Fahrerlaubnis. An dem PKW entstand Totalschaden./tsc

