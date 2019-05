Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer Harsum (Wei)

Hildesheim (ots)

Am Fr., 24.05.19, geg. 15:40 Uhr befuhr ein 35jähriger Rennradfahrer aus Hildesheim die Straße Morgenstern in Richtung Bahnübergang. Dort wurde er von einem dunkelen Pkw Mercedes überholt. Dadurch kam der Radfahrer zu Fall und wurde schwer verletzt. Der Mercedes entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Radfahrer hat sich schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Evtl. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell