Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld VU mit Flucht

Hildesheim (ots)

Alfeld/OT Brunkensen Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, 24.05.2019, gegen 11.00 Uhr auf der Kreisstraße 407 zwischen Brunkensen und der Hohen Warte. Eine 20-jährige Alfelderin befuhr mit ihrem PKW die Kreisstraße in Rtg. Hohe Warte. Als sie verkehrsbedingt sehr langsam fahren musste, kam plötzlich hinter ihr, aus einem Waldweg, ein Radfahrer heraus und fuhr hinter ihrem Fahrzeug lang. Dabei schrammte der Fahrradfahrer mit seinem Fahrrad am Heck des PKW der 20-jährigen entlang und verursachte einen Sachschaden. Ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern, verschand der unbekannte Fahrradfahrer wieder in dem Waldweg. Der Fahrradfahrer hatte ein schwarzes Moutainbike und wird wie folgt beschrieben: männlich, dunkele Jacke und Kapuze Jacke über den Kopf gezogen. Hinweise auf den flüchtigen Fahrradfahrer erbittet die Polizei Alfeld unter Tel: 05181/91160./tsc

