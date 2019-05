Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Pkw brennt nach Unfall auf der B 1 vollständig aus, Fahrzeugführer steht unter Alkoholeinfluß und muß seinen Führerschein abgeben, Gesamtschaden ca 40.000 Euro

Hildesheim (ots)

(bur) Am Samstag, den 25.05.2019, ereignete sich gegen 02:05 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 1 bei Elze. Ein 19 jähriger Nordstemmer war mit seinem fast neuen VW Golf auf der B 1 in Richtung Hildesheim gefahren. Auf der Beifahrerseite saß ein 28 Jähriger aus Elze. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve Höhe Ortsausgang nach rechts von der Straße ab und kollidierte in mehrere Felder Schutzplanke bis das Fahrzeug stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Wie ein Wunder kamen die beiden Insassen eigenständig unverletzt aus dem Fahrzeug, bevor es in Flammen aufging. Die FFw aus Elze, die mit 18 Kräften vor Ort war, löschte den Brand ab. Die B 1 musste phasenweise gesperrt werden. Bei der Unfallaufnahme konnte eine deutliche Alkoholisierung des Fahrzeugführers durch die aufnehmenden Polizeibeamten festgestellt werden. Diese lag bei 1,37 Pomille, weshalb eine Blutprobe angeordnet und im Krankenhaus Gronau entnommen wurde. Der Führerschein wurde in amtliche Verwahrung genommen. Der Gesamtschaden wird auf 35.000 - 40.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell