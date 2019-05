Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort im Bereich Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze(beh) Am 24.05.2019, gegen 12:40 Uhr, befuhr ein weißer Klein-LKW die Ladestraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. In Höhe der Leinebrücke ist er in die Gegenfahrbahn geraten. Hierbei kam es zu einer Spiegelkollision mit einem entgegenkommenden blauen VW -Transporters, eines 32- jährigen Einwohners aus Elze. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zum Verursacher hat, möge sich bitte bei dem Polizeikommissariat Elze unter folgender Nummer melden Tel.: 05068 / 93030 oder Polizeistation Gronau (Leine) Tel.: 05182 / 909220

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell