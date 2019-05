Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Einbruch in Erich-Kästner-Schule

Hildesheim (ots)

Alfeld In der Nacht von Freitag, 24.05.2019 zum Samstag, 25.05.2019, gelangten bislang unbekannte Täter, nach Einschlagen einer Scheibe eines Kellerfensters, in das Gebäude der Erich-Kästner-Schule in Alfeld. Der oder die Täter schlugen an der Schulhofseite die Scheibe eines Kellerfensters ein und gelangen so in den Werkraum der Schule. Von dort aus wollten die ungebetenen Gäste dann eine Stahltür zu den anderen Räumlichkeiten aufhebeln. Die Tür hielt diesem Versuch jedoch stand. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Alfeld, Tel: 05181/91160 in Verbindung zu setzen./tsc

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell