Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erneuter Diebstahl aus einem Omnibus

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, den 11.06.19, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 14.50 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in einem Omnibus, in der Tunnelstraße ein. Durch Manipulieren der vorderen Doppeltür wurde diese geöffnet und der Münzwechselautomat samt dem darin befindlichen Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Des Weiteren wurde eine braune Ledermappe mit Führerschein, Personalausweis und weitern Dokumenten entwendet. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

