POL-PPWP: Mutmaßliche Einbrecher vorübergehend festgenommen

Otterbach (ots) - Anwohner haben in der Nacht zum Dienstag in der Eggerstalstraße zwei mutmaßliche Einbrecher gestellt. Gegen 3.45 Uhr hörten Zeugen verdächtige Geräusche aus einer Garage - anscheinend waren Einbrecher am Werk. Die Anwohner stellten zwei Männer im Alter von 23 und 29 Jahren und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein mutmaßlicher Komplize entkam. Auf das Konto der Männer dürfte neben dem Garageneinbruch noch ein Pkw-Aufbruch gehen. Ganz in der Nähe zum Tatort stellten die Beamten ein aufgebrochenes Auto fest. Die Polizei ermittelt. |erf

