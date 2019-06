Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gartenzaun beschädigt und abgehauen

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, den 09.06.19, in der Zeit von 02.00 bis 04.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug einen Grundstückzaun in der Schäferstraße. Vermutlich geriet der Unfallflüchtige auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte den Zaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Der Schaden am Zaun beträgt ca. 100 Euro. Zeugen die im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht Beobachtungen gemacht, ein beschädigtes Fahrzeug bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

