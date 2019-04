Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigungen an PKW setzt sich fort

Pirmasens (ots)

In der Nacht vom 03.04.2019 auf den 04.04.2019 kam es zu einer erneuten Sachbe-schädigung an Fahrzeugen. So wurde die linke Fahrzeugseite des PKW eines 64-jährigen Pirmasensers.

In der gleichen Nacht wurden zudem mehrere Fahrzeuge in der Alten Häfnersgasse und in der Schäferstraße beschädigt.

Die Polizei bittet um Hinweise. (Tel.: 06331-5200)

