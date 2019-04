Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallschaden nach Schwimmbadbesuch

Pirmasens (ots)

Ein 34-jähriger Pirmasenser parkte seinen PKW am 05.04.2019 in der Zeit von 15.40 Uhr und 17.55 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber des Schwimmbads "Plub" in der Lemberger Straße, um schwimmen zu gehen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte der Mann Streifschäden an der rech-ten, hinteren Fahrzeugseite seines Opel Meriva fest. Durch die aufnehmenden Polizeibeamten konnten dunkelgrüne Fremdlackanhaftun-gen festgestellt werden. Die Polizei bittet um Hinweise. (Tel.: 06331-5200)

