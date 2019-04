Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bild-Infos

Download

Zweibrücken (ots)

Am 03.04.2019 gegen 11:30 Uhr kam es auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Zweibrücken-Ixheim und Contwig/Zweibrücken-Flughafen zu einem Verkehrsunfall, als ein Porsche-Cayman, der von einem 29-jährigen Mann gesteuert wurde, auf regennasser Fahrbahn beim Beschleunigen am Ende der 100 km/h-Geschwindigkeitsbeschränkung mit dem Heck ausbrach, von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum neben dem Standstreifen geschleudert wurde. Der Fahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand Sachschaden von ca. 50.000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell