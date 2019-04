Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hochwertige e-Bikes gestohlen

Rodalben (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht vom 29.03.19 auf den 30.03.19 in den Stadt-teilen Neuhof und Heide zu einer Serie von Diebstählen. In der Bodelschwinghstraße entwendeten die bislang unbekannten Täter zwei hochwertige e-Bikes aus einer unverschlossenen Garage. Bei den e-Bikes handelt es sich um zwei hochwertige Mountainbikes: ein schwarzes Haibike Pedelec mit gelben Applikationen und ein e-Bike der Marke Cannondale, Model Tramount Lefty in matt schwarz mit roten Applikationen. Dieses Bike hat folgende Besonderheit: es hat nur eine Federgabel und auffällige neue Reifen mit schwarzem Profil und beigefarbener Umrandung. Der Neupreis der E-Bikes betrug ca. 7000 Euro.

Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel. 06331/5200 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls.

