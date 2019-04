Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahlserie in Rodalben

Rodalben (ots)

In der Nacht vom 29.03.19 auf den 30.03.19 ereignete sich in den Stadtteilen Neuhof und Heide eine Serie von Diebstählen. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Straße am Hungerpfuhl von einer frei zugänglichen Terrasse mehrere Gartenstuhlabdeckungen und dort zum Trocknen aufgehängte Wäsche. In der Kettelerstraße wurde ebenfalls von der Terrasse ein elektrischer Grillbackofen entwendet. In der unmittelbaren Nachbarschaft wurde aus einer unverschlossenen Blechgarage eine Kabeltrommel und ein Räucherofen gestohlen, sowie auf dem Nachbargrundstück insgesamt 3 Sätze Alufelgen mit Sommerbereifung und aus dem Geräteschuppen eine Kettensäge der Marke Stihl, eine Stichsäge der Marke Meister und eine Kappsäge der Marke KGS. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. In der Straße am Heidkopf entwendeten die Täter beide Kennzeichen eines dort abgestellten silbernen Skoda Fabia. Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel. 06331/5200 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls.

