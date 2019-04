Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall-Glück im Unglück

Pirmasens (ots)

Am Abend des 03.04.19 gegen 20.15 Uhr ereignete sich in der Lemberger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer mit dem Schrecken davonkam. Der 30-jährige Golf Fahrer verlor in einer Linkskurve infolge überhöhter Geschwindigkeit und auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mauer eines dortigen Grundstückes. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

