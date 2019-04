Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hochsitz beschädigt

Zweibrücken (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum vom 25.03. bis zum 01.04.2019 einen Hochsitz in der Fasanerie an der Mauer des Trimmpfades, indem er Beschädigungen an der Tür (Schloss abgerissen) und dem Geländer des Hochsitzes verursachte und darüber hinaus die Holzleiter auseinanderriss. Es entstand Sachschaden von ca. 200 EUR (Materialschaden).

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigung.

