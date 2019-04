Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unbedachte Äußerung löst Polizeieinsatz aus

Pirmasens (ots)

Als heute Morgen gegen 10.15 Uhr ein 31-jähriger Fahrer eines Transporters auf das Gelände der Husterhöhkaserne einfahren wollte, musste er sich den üblichen Kontrollmaßnahmen unterziehen. Aus Verärgerung über die Kontrollmaßnahmen, so die Einlassung des 31-jährigen gegenüber Polizeikräften vor Ort, äußerte er gegenüber dem Sicherheitspersonal, dass er Bomben an Bord hätte. Daraufhin wurde der Fahrer von dem Transporter separiert und das Umfeld um den Transporter abgesperrt. Anschließende Untersuchungen des Transporters mittels Sprengstoffspürhunden und Delaborierer der US-Streitkräfte erbrachten keine Hinweise auf Sprengvorrichtungen, so dass um 14:45 Uhr Entwarnung gegeben werden konnte. Gegen den 31-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten eingeleitet. Zudem muss der 31-jährige damit rechnen, dass er die durch den Polizeieinsatz entstandenen Kosten in Rechnung gestellt bekommt.

