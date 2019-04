Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Aus Unachtsamkeit aufgefahren-eine leichtverletzte Person

Pirmasens (ots)

Am 01.04.19, gegen 15.45 Uhr ereignete sich in der Lemberger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. In Höhe der Firma Schoen und Sandt musste eine PKW- Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Das dahinterfahrende Fahrzeug konnte ebenfalls abbremsen. Die nachfolgende 20-jährige PKW-Fahrerin erkannte die wartenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den 2. PKW auf. Durch den Aufprall wurde dieser auf den davorstehenden PKW geschoben. Die 34-jährige Fahrerin dieses Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Da Fahrzeug musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

