Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dreiste Diebe nach Wohnhausbrand

Pirmasens (ots)

Am Nachmittag des 31.03.19 verschafften sich dreiste Diebe Zugang zu einem, nach Wohnhausbrand leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Schwanenstraße. Die beiden 42-und 43-jährigen Diebe gelangten mithilfe von vor dem Gebäude abgestellten Mülltonnen in das Wohnhaus und entwendeten drei Flachbildfernseher im Wert von ca. 600 Euro. Durch aufmerksame Zeugen konnten sie beim Abtransport des Diebesgutes beobachtet und im Anschluss daran von der Polizei am Robert-Schelp-Platz kontrolliert werden. Beide Personen waren erheblich alkoholisiert. Die Fernseher konnten sichergestellt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchsdiebstahl eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell