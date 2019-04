Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rollerfahrer ohne Führerschein und unter Amphetamineinfluss unterwegs

Zweibrücken (ots)

Am 01.04.2019 gegen 00:35 Uhr wurde ein 34-jähriger Rollerfahrer in der Jakob-Leyser-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei einer näheren Überprüfung der Person entdeckten die Beamte eine kleine Dose mit ca. einem Gramm Amphetamin, die sichergestellt wurde. Da der Rollerfahrer auch Amphetamin konsumiert hatte, wurde ihm in den Diensträumen der Polizeiinspektion eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis beanzeigt, denn der 34-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zum Führen des von ihm benutzen Kleinkraftrads.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell