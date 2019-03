Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallgeschädigter gesucht (09-1803)

Speyer (ots)

18.03.2019, 08.10 Uhr Eine Citroen Fahrerin befuhr die Paul-Egell-Straße in Richtung Landauer Straße. Zwischen der Gärtnerei und der Kirche streifte sie einen am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellten PKW und beschädigte dessen Außenspiegel. Bis die Citroen Fahrerin gewendet hatte und zurück zur Unfallstelle kam, hatte sich der geparkte PKW bereits entfernt. Der Fahrer dieses Fahrzeugs wird gebeten, sich zwecks Schadensregulierung mit der Polizei Speyer, Tel. 06232/1370, in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell