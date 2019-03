Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Maxdorf) -Unfallflucht auf Parkplatz Drogeriemarkt-

Maxdorf (ots)

Am 18.03.2019, im Zeitraum von 17:35 Uhr bis 17:45 Uhr parkt der Geschädigte seinen PKW Renault Twingo, Farbe Weiß mit Ortskennzeichen RP, auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße Im Reff. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fährt, wahrscheinlich beim Rangieren, gegen das Heck des Twingo und beschädigt die Heckschürze im unteren Bereich. Es kommt hierbei zu schwarzem und blauem Abrieb. Bei dem Verursacher könnte es sich möglicherweise auch um ein Quad oder einen dreirädrigen Roller mit Doppelbereifung handeln. Die Schadenshöhe wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

