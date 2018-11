POL-PPWP: Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Unfallstelle in der Jacob-Pfeiffer-Straße Bild-Infos Download

Kaiserslautern (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Dienstagabend um 20 Uhr in der Jacob-Pfeiffer-Straße, wurden die beiden Fahrer und ein Insasse leicht verletzt.

Ein 26-jähriger Golf-Fahrer fuhr auf der Jacob-Pfeiffer-Straße in Kaiserlautern-Einsiedlerhof in Richtung A6. Aus Unachtsamkeit bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm stockte. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, zog er seinen Wagen nach links. Dabei stieß er mit einem Auto des Gegenverkehrs, einem Dodge, frontal zusammen. Der 20-jährige Dodge-Fahrer, seine 19-jährige Beifahrerin und der Unfallverursacher wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden, diese mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. |gi

