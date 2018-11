POL-PPWP: Einbrecher erbeuten Schmuck und Technik

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte brachen am Dienstagabend zwischen 16 Uhr und 23.20 Uhr in die Einliegerwohnung eines Bungalows in der Breslauer Straße ein.

Durch das Schlafzimmerfenster gelangten die Täter in die Wohnung. Dort entwendeten sie mehrere Schmuckstücke, ein Laptop, zwei Mobiltelefone und zwei Spielekonsolen im Gesamtwert von rund tausend Euro.

Zeugen, die am Dienstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 zu melden.|gi

