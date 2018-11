POL-PPWP: Geschwindigkeitskontrolle Mehlingen

Mehlingen (ots) - Achtung Kontrolle! Das Polizeipräsidium Westpfalz richtete am Dienstagmittag eine Kontrollstation mit dem Schwerpunkt "Geschwindigkeitsüberschreitung" ein. Gemessen wurden alle Fahrzeuge, die in Richtung Enkenbach unterwegs waren. Erlaubt sind dort 30 km/h. Innerhalb kürzester Zeit lösten die Messgeräte der Polizei elfmal aus. Der Höchstwert lag hierbei bei 48 km/h. Bei der Kontrolle stellten die Beamten außerdem zwei Handyverstöße fest. Bei einem der Betroffenen handelte es sich um einen Busfahrer. Der Mann hielt sein Smartphone in der Hand und hatte dadurch sichtlich Probleme den Bus zu lenken.

