FW-F: Gartenhütte am Seehofpark niedergebrannt

Frankfurt am Main - Sachsenhausen (ots) - (am) Am Morgen des 11. September brannte im Bereich des Seehofparks in Sachsenhausen eine Gartenhütte vollständig nieder. Die Feuerwehr wurde gegen 10:15 Uhr alarmiert. Bereits bei Eintreffen brannte die etwa 20 Quadratmeter große Gartenhütte in voller Ausdehnung. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Hütten konnten die Einsatzkräfte verhindern. Zwei Propangasflaschen wurden gekühlt und geborgen. Der entstandene Schaden wird auf Rund 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

