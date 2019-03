POL-PDLU: (Lambsheim) -Tauben erschossen

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am 14.03.2019 und 15.03.2019 findet eine Zeugin im Bereich Mühltorstraße 16a jeweils vier tote Tauben vor. Nachdem sie die Tauben vom 14.03.2019 zunächst entsorgt, verständigt sie am 15.03.2019 die Wildtierrettung. Durch diese wird festgestellt, dass die Tauben Schussverletzungen aufweisen. Projektile befinden sich aber nicht in den Körpern. Tauben haben derzeit Schonzeit, zudem ist das Jagen innerorts verboten. Es wird ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen des Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

