POL-PDLD: Rülzheim - Gullydeckel ausgehoben

Rülzheim (ots)

Einen ausgehobenen Gullydeckel mussten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr im Bereich der Hintere Grabengasse in Rülzheim feststellen. Unbekannte hatten den am Fahrbahnrand befindlichen Gullydeckel in der Nacht von Samstag auf Sonntag gestohlen. Glücklicherweise war es zu keinem schädigenden Ereignis gekommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Diebstahl wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

