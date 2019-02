Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Piesport (ots)

Am 26.02.2019 ereignete sich gegen 09:20 Uhr in Piesport im dortigen Kreisverkehr (Bahnhofstraße/Brückenstraße) ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, bei dem die unfallverursachende Fahrzeugführerin flüchtete. Im Rahmen der Ermittlungen konnte sie kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift (Mittelmoselgemeinde) angetroffen werden. Bei einer anschließenden Überprüfung wurde bei der 61 jährigen Fahrerin Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

