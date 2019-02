Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrszeichen beschädigt

Prüm OT Niederprüm (ots)

Prüm, 26. Februar 2019 -----------------------------------------------------------

In dem Zeitraum von Samstag, 23.02.2019, 17:00 Uhr bis Montag, 25.02.2019, etwa 08:00 Uhr, wurde ein Verkehrszeichen (Vorfahrt achten) im Mehlentalweg, Einmündung zur Sankt-Vither-Straße, mutmaßlich durch ein unbekanntes Fahrzeug, beschädigt. Der Pfahl des Schildes wurde dabei erheblich umgebogen. Wer in dieser Angelegenheit sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Prüm in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Wittlich