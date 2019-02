Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemitteilung der Polizei Daun vom 26.02.2019

Wittlich (ots)

Daun - Dienstag, 26. Februar 2019

Ereignis: Einbrecher stehlen Bargeld

Ort: Gerolstein, Am Auberg

Zeit: 22.02.2019, 10.30 Uhr bis 22.02.2019, 14.30 Uhr

Ein Hauseigentümer meldete am Montag einen Einbruch in sein Wohngebäude. Er vermutete, dass die Tat bereits am vergangenen Freitag begangen wurde. Der Mann hatte sein Anwesen für einige Zeit verlassen und bemerkte das Fehlen von Bargeld aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Augenscheinlich hatten sich die Täter, indem sie die Haustür aufhebelten, Zugang zum Inneren verschafft. Der Haupteingang liegt etwas verdeckt im hinteren Bereich des Wohnhauses. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Gerolstein, 06591-95260, in Verbindung zu setzen.

Markus Otten Polizeiinspektion Daun

