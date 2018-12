POL-REK: 181210-2: Schüsse in Kleingartenanlage - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein Zeuge (47) meldete am Samstag (08. Dezember) der Polizei, mehrere Schüsse in einer Kleingartenanlage am Kastanienweg gehört zu haben.

Als Polizisten gegen 19:45 Uhr eintrafen, hörten sie Geräusche aus einer Gartenparzelle. Der Zeuge hatte sie auf die Parzelle aufmerksam gemacht. Zusammen mit einem Diensthund betraten die Beamten den Kleingarten und trafen auf drei junge Männer. Zudem fanden sie eine Schreckschusspistole. Einer der drei Männer (21) gab gegenüber den Beamten an, sich mit den anderen beiden (21/22) getroffen und Alkohol getrunken zu haben. Im Laufe des Tages hätten sie mit der Waffe hin und wieder geschossen. Einen kleinen Waffenschein besitze er nicht. Die Polizisten stellten die Pistole inklusive Munition sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen die drei leicht alkoholisierten Männer ein. (nh)

