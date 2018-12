POL-REK: Alkoholisierte Autofahrerin fährt gegen ein geparktes Auto - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am 08.12.2018 um 06:25 Uhr hörte eine Anwohnerin aus der Desdorfer Straße in Elsdorf einen lauten Knall. Nach Verlassen ihrer Wohnung bemerkte sie, dass ein beschädigtes Auto quer auf der Straße stand. Außerdem war ihr am Straßenrand geparktes Auto beschädigt. Unfallverursacherin war eine 23-jährige Brühlerin. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Auf der Polizeiwache wurde ihr eine Blutprobe entnommen und gegen sie eine Strafanzeige gefertigt. (sm)

