POL-REK: 181207-3: 12-Jähriger kollidierte auf Schulweg mit Lkw - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Nikolaustag (06. Dezember) ist ein 12-jähriger Radfahrer auf dem Weg zur Schule mit einem Lkw zusammengestoßen. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 08:15 Uhr am Kreisverkehr Kronenweg/Ahrstraße. Der 31-jährige Fahrer des Lkw fuhr auf dem Kronenweg in Richtung Keldenich. Kurz vor dem Kreisverkehr habe sein Beifahrer "Stopp" gerufen, woraufhin der Fahrer bremste. Trotz Vollbremsung stieß er mit dem von links kommenden Radfahrer zusammen. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kronenweg in Richtung Keldenich gesperrt. Polizisten stellten fest, dass das Fahrrad des 12-Jährigen kein Licht hatte. Darüber hinaus war eine Bremse nicht funktionsfähig. Die Polizei weist darauf hin: Das Fahren ohne Licht stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Fahren Sie in der dunklen Jahreszeit nie ohne Beleuchtung! Achten Sie zudem auf die Verkehrstüchtigkeit Ihres Fahrzeugs und machen Sie sich durch Warnwesten, Reflektoren und helle Kleidung besser für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar. (nh)

