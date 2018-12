POL-REK: 181207-2: Garage in Brand geraten- Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zeugen haben am frühen Freitagmorgen (07. Dezember) einen Brand in der Matthiasstraße bemerkt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Eigentümer der Garage hörten um kurz nach 03:00 Uhr Knallgeräusche. Als sie nachsahen, stellten sie fest, dass im rückwärtigen Bereich ihres Grundstückes ihre Garage in Brand stand. Sie verständigten über den Notruf die Feuerwehr. Das Tor der Garage war defekt, weshalb diese seit einiger Zeit offen stand. Der Brand schlug auf das Dach des an die Garage angebauten Gartenhauses über.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis 09:45 Uhr an. In der Garage befand sich ein Auto, welches der Eigentümer (67) am gestrigen Abend gegen 22:00 Uhr dort abstellt hatte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern an. (wp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell