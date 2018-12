POL-REK: 181210-1: Metalldiebe festgenommen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Polizei hat am Freitagabend (07. Dezember) an einer Baustelle in der Eschweilerstraße zwei Männer festgenommen.

Gegen 19:45 Uhr wurden Polizisten zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Eschweilerstraße gerufen. Vor Ort stellten die Beamten im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass ein am Unfall beteiligter Lkw mit Altmetall und Stromkabeln überladen war. Dabei handelte es sich um die gleichen Materialien, die auch im Baustellenbereich in unmittelbarer Nähe zum Unfallort liegen. Da die beiden Männer (20/40), die mit dem Lkw unterwegs waren, keine schlüssigen Angaben zur Herkunft der Metalle machen konnten, nahmen die Beamten das Duo vorläufig fest. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein. Die Kriminalpolizei ermittelt. (nh)

