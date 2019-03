Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt - Langfinger entwenden Pilotenkoffer

Rhodt (ots)

Ein ca. 1,75 Meter großer, schlanker Mann mit schwarzer Daunenjacke, schwarzen Hosen und schwarzer Mütze schlug heute am frühen Morgen (18.03.20119, 02.13 Uhr) in der Neugasse mit einem Stein die Seitenscheibe eines geparkten PKW ein und entwendete daraus einen abgestellten Pilotenkoffer. Anschließend flüchtete er zu Fuß Richtung Weyher. Der Eigentümer wurde wegen lärmenden Geräuschen wach und alarmierten umgehend die Polizei. Von dem Unbekannten fehlt jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

