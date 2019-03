Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus; VW Golf beschädigt

Konz (ots)

Am Donnerstag,14.03.2019 zwischen 10.00-13.00 Uhr wurde in Konz, Saar-Mosel-Platz 2 im dortigen Parkhaus der Firma Kaufland, ein dort abgestellter weißer VW Golf am linken vorderen Radkasten beschädigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Schaden entweder beim Ein oder Aussteigen durch eine Tür eines daneben befindlichen Fahrzeuges von einer bisher unbekannte Person verursacht wurde. Zur Klärung des Sachverhaltes werden Hinweise an die Polizei Konz unter der Telefonnummer 06501/92680 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Konz

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Granastr. 116

54329 Konz

Telefon 06501/9268-0

Telefax 06501/9268-50

pwkonz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de







www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell