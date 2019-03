Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigung an Fahrzeug im Industriegebiet Schweich-Issel - Verdacht des Einbruchs

Schweich-Issel (ots)

Im Zeitraum vom Sonntag, 3. März 2019, 10:00 Uhr bis Donnerstag, 14. März 2019, 09:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter im Industriegebiet in Schweich-Issel ein Fenster eines Wohnmobils beschädigt. Die unbekannten Täter sind zur Tatausführung auf das Wohnmobil gestiegen und beschädigten ein auf dem Dach befindliches Fenster. Vermutlich wurde durch die Täter versucht auf diesem Wege in das Fahrzeug zu gelangen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge dort gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich, pischweich@polizei.rlp.de oder 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

