Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand an der Ida-Purper Realschule plus

Polizeiinspektion Idar-Oberstein (ots)

Am 13.03.2018, um 13:18 Uhr, gehen bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein mehrere Anrufe bezüglich eines Dachstuhlbrandes an der Ida-Purper-Realschule plus in Idar-Oberstein, Vollmersbachstraße, ein. Vor Ort kann festgestellt werden, dass Teile der Solaranlage, welche auf dem Dach der Schule montiert sind, in Brand gerieten. Der Brand konnte durch Mitarbeiter der Schule aber bereits eingedämmt bzw. gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandes waren nach ersten Erkenntnissen keine Schulkinder mehr im Gebäude. Polizei und Feuerwehr sind auf Grund der unklaren Lage mit einem Großaufgebot vor Ort. Durch die Maßnahmen der Feuerwehr/Polizei kam es im Bereich der Schule zu einer Vollsperrung der Vollmersbachstraße für etwa 20 Minuten. Nach derzeitigem Sachstand wurde durch den Brand niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

