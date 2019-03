Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Konz; Spiegel abgefahren

Konz (ots)

Am 11.03.2019, gg. 16.45 Uhr beschädigte in Konz, Höhe Wiltinger Straße 55 ein grauer VW Golf mit vermutlich TR Kennzeichen den linken Außenspiegel eines dort ordnungsgemäß parkenden VW Touran. Der Golf habe sich daraufhin in Richtung Stadtmitte Konz entfernt. Hinweise zur Aufklärung des Verkehrsunfalles werden an die Polizei Konz unter der Telefonnummer 06501/92680 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Konz

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Granastr. 116

54329 Konz

Telefon 06501/9268-0

Telefax 06501/9268-50

pwkonz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell