Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Baumholder (ots)

Am Samstagmorgen stellte eine Anwohnerin von Baumholder fest, dass ihr am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Opel Corsa in der Oberstraße in Baumholder in der Nacht zuvor durch einen unbekannten Fahrzeugnutzer beschädigt wurde. Personen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen bzw. dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, wenden sich bitte unter 06783-9910 an die Polizei in Baumholder.

-----------------------------------



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Baumholder



Sankt-Hubertus-Straße 1

55774 Baumholder

Telefon: 06783-991-0

Telefax: 06783-991-50

pibaumholder@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pibaumholder



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell