Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbrecher versuchten sich an Haustür

Neuhütten (ots)

Im Zeitraum Donnerstag, 07.03.19, 18:00 Uhr bis Freitag, 8.03.19, 16:00 Uhr, wurde versucht, die Haustür eines Einfamilienhauses in der Dollbergstraße in Neuhütten gewaltsam zu öffnen. Ob ein oder mehrere Täter am Werk waren, ist derzeit ungeklärt. Trotz Beschädigung gelang es dem/den Täter/n nicht, die Tür zu öffnen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter 06503/9151 - 0 entgegen.

